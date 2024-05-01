Survivor All Star'da yarışmayı kaybeden Furkan sinirlerine hakim olamadı Oyunda eli sakat olan Furkan yarışmayı kaybedince sinirlerine hakim olamadı. O anlarda elindeki suluğu yere fırlatan Furkan, "Elim ağrıyor diyorum şişik, biri beni göğüslesin ya, canım yana yana oyun oynuyorum" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan dorukta...

Son olarak Survivor'da müthiş mücadele, mavi takımın son anda kazanması ile sona erdi.

Bayrak yarışında kırmızı takımı 12-11 yenen mavi takım, rahat bir nefes aldı.

Kırmızı takımda ise bir kişi daha eleme adayı olarak belirlendi.

Furkan sinir krizi geçirdi

Hilmi Cem ile oyuna çıkan Furkan, son anda oyunu rakibine verdi ve sinir krizi geçirdi.

Eli sakat olduğu için oyuna çıkmak istemeyen Furkan'a Batuhan da 'Benim de düellom var, sen çık.' dedi.

Sakat sakat oyuna çıkıp kaybeden Furkan ise sinirlerine hakim olamadı ve elindeki suluğu fırlattı.

"Canım yana yana oynuyorum"

Furkan, "Beni çıkardığınız için gerçekten sağ olun. Elim ağrıyor diyorum şişik, biri beni göğüslesin ya, canım yana yana oyun oynuyorum." dedi.

Oyuna düellosu var diye çıkmayan Batuhan'a Yasin, "Bize ne senin düellondan ya? Düellom var da ne demek? Mevzu Furkan değil mevzu takım." dedi.

Son eleme adayı Sercan oldu

Öte yandan kırmızı takımda yapılan oylamada Sercan, 4 oy alarak son eleme adayı oldu.

Böylelikle düelloda Yunus Emre ile Sercan eşleşti.

Yasin ile de Batuhan eşleşti.