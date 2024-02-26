Survivor All Star'da kavga: Acil durum konseyi yapılacak Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölüm fragmanında Sema ve Pınar arasında kavga çıkıyor. Adada tartıştığı esnada öfkesine hakim olamayan Sema, Pınar'a saldırıyor.

ensonhaber.com

TV8'in favori yarışma programı Survivor All Star, heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor.

Bu akşam yayınlanacak bölümde yine ortalık karışıyor.

Daha önce kavga eden Sema ve Pınar arasındaki gerilim adada da devam ediyor.

Oyun alanında başlayan gerilim adada devam etti

Gece yarısı tartışan ikiliden Sema, Pınar'a saldırarak şiddet uyguluyor.

Acil durum konseyi düzenlenen yarışmada Sema'nın ne ceza alacağı ise bu akşam yayınlanacak bölümde netleşecek.

Geçtiğimiz bölümlerde oyun esnasında "Lohusa kadın gibisin" benzetmesi üzerinden tartışan ve yıldızları bir türlü barışmayan Sema ve Pınar adada yine tartışıyor.

Sema, Pınar'a saldırdı

Yayınlanan fragmanda Sema'nın barakada tartıştığı Pınar'ın üzerine giderek tekme attığı görülüyor. Diğer yarışmacıların araya girdiği kavgada çığlıklar adayı inletirken görüntüler ekrana verilemedi.

Kavga sonrası acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, kırmızı takım yarışmacılarıyla konuştu.

"Pınar sanıp hepimize tekme yumruk savruldu"

Nefise konseyde "Pınar sanıp hepimize tekme yumruk savruldu" derken Atakan ise "Sema'nın yaptığını asla doğru bulmuyorum. Ağır bir tahrik vardı Pınar'da" dedi.

Dokunulmaz oyununa çıkarılmayan Sema için bir konsey daha düzenlendi.

Kavga eden Sema'nın gözünün altındaki yara dikkat çekerken Acun Ilıcalı da "Biz yaşadıklarımıza şok geçirdik" diyerek tepki gösterdi.

Diskalifiye olacağı konuşulan Sema ise konseyde gözyaşlarına boğuluyor.

Sema için ne karar verildiği ise bugün yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.