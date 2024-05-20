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Survivor All Star'da Nagihan'a diskalifiye kararı

Survivor All Star'da Nagihan'a diskalifiye kararı Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, sakatlığından ötürü yarışamayacak olan Nagihan'ın adaya veda edeceğini açıkladı. Nagihan itiraz ederek düelloya çıkmak istediğini söyledi. İkilinin yaptığı konuşma sonrası Acun Ilıcalı karar verdi.