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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan sürüyor.
Yarışmada son olarak dokunulmazlık oyununda mavi takım, kırmızı takıma karşı 12-7 galip geldi.
Takım ödül olarak pizza yedi.
Nagihan'ın veda edeceği açıklandı
Acun Ilıcalı, konseyde Nagihan Karadere'nin düelloda yarışamayacağı için veda edeceğini açıkladı.
Nagihan itiraz etti, ortalık bir anda gerildi.
Nagihan'ın ısrarla yarışma isteğine Ilıcalı, razı geldi.
İtiraz etti: Ilıcalı onay verdi
Nagihan, haftanın en kötü performansı olarak 3. eleme adayı oldu.
Konseyde Hilmi Cem ve Nefise 3 oy aldı.
Takım kaptanı olan Nefise de, doğal olarak Hilmi Cem'i potaya soktu.
Son eleme adayı Hilmi Cem oldu.
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