Survivor All Star'da ritim ve rekabet! Fragman geldi, Turabi’nin dansı yıktı geçti TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star’da bu akşam eğlencenin dibine vurulacak. Yarışmacılar arasında özel dans yarışması düzenleniyor. Turabi’nin dans performansı ise ağızları açık bırakacak. İşte Survivor 23. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Acun Medya imzası taşıyan ve TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Survivor All Star, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

İlk bölümünden itibaren süregelen heyecan ve gerilim dolu atmosferiyle program, izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Programda, birbirinden güçlü yarışmacılar arasında final için kıyasıya bir mücadele yaşanıyor.

Kırmızı ve mavi takımlar, her hafta ada hayatına devam edebilmek için dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor.

Bu oyunun sonucunda kaybeden takım, eleme adayları belirlemek zorunda kalıyor. Ve her hafta bir yarışmacı, eleme adayları arasından adaya veda etmek zorunda kalıyor.

Survivor All Star, bu akşam alışılmışın dışına çıkacak ve izleyicilere sürprizlerle dolu bir bölüm sunacak.

Dans yarışması başlıyor

Survivor All Star'da bu akşam dans yarışması düzenlenecek. Birbirinden iddialı kareografiler hazırlayan yarışmacılar, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Gecenin en çok konuşulan performanslarından biri de Turabi'nin dansı oldu. Bakalım dans yarışmasını kim kazanacak?