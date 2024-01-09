Survivor’da polis baskınının perde arkası ortaya çıktı! Acun Ilıcalı anlattı… Survivor ekibine geçtiğimiz günlerde polis operasyonu yapılmıştı. Dün akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı polis baskınıyla ilgili gerçekleri bir bir anlattı.

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TV8‘in fenomen yarışması Survivor All Star’da sular bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay medyanın gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Dominik Cumhuriyet’inde yaşanan olay ile alakalı Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, Dominik polisi tarafında Survivor ekibine operasyon yapıldığını belirtmişti. Yapılan operasyonun perde arkası ortaya çıktı.

Survivor All Star’ın dün akşam yayınlanan bölümünde Ilıcalı, polis baskınıyla alakalı gerçekleri ada konseyi sırasında anlattı. Survivor yarışmacılarında Seda Aktuğlu’nun, Kolombiya Havalimanı’nda yaptığı bir hareket sonucu olayın yaşandığını belirtti.

Seda Aktuğlu olayı anlattı…

Aktuğlu yaşadığı olayı, "Havalimanında tuvalete gittim. Ancak temizlik yapıldığı için bana izin verilmedi. Bir kızın elinde telefon vardı. Babama mesaj atabilir miyim dedim. Mesajı attım ancak internet bağlantısı olmadığı için gitmedi. Yarışmacı arkadaşlarımı görünce panikledim. Bir not yazdım kıza verdim. Annesi yanlış anlayınca polis geldi. Benim amacım yarışmada başarı sağlayamayınca babamın üzüldüğünü düşünerek ona mutluyum diye mesaj atmaktı. Sonra uçağa en son bindim." Şeklinde anlattı.

Açım, zorlanıyorum…

Aktuğlu’nun telefonunu kullanmaya çalıştığı kıza verdiği notta "Açım, zorlanıyorum" yazdığı ve bunun kızın annesi tarafından kaçırılma girişimi olarak anlaşıldığı öğrenildi. Bu durum üzerine polis ekipleri, Seda Aktuğlu'nu uçaktan indirerek gözaltına aldı.

“Abi polis operasyon yapmış…”

Acun ılıcalı, Dominik Havalimanı'nda yaşanan olayı, "Telefon geliyor. Abi polis operasyon yapmış bizimkileri almış. Ben şu yaşıma geldim böyle bir şey görmedim. Yaptığın hareketin anormallerinin farkında mısın?" sözleriyle anlattı.

Acun Ilıcalı, Seda Aktuğlu'nun yaptığı hareketin "anormal" olduğunu ve bu durumun bir daha yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Yaşanan bu olayın ardından Ilıcalı’dan yarışmacıya ceza geldi. Seda Aktuğlu'na 5 ödülden yararlanmama cezası verildi.