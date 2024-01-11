Survivor'da şok eden ayrılık! Survivor'da kim elendi?

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TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programları arasında yer alan Survivor All Star 2024'te sezonun ilk elemesi gerçekleşti.
Survivor'da bu sezon SMS oylaması olmadan performansa dayalı bir eleme sistemi getirildi.
Bu haftanın eleme adayları Doğukan, Yaman, Sercan ve Ersin olmuştu. Doğukan ve Yaman arasında oynanan düelloyu kazanan Yaman potadan çıktı.
Sercan ile Ersin Korkut arasında oynanan oyunu ise Sercan kazandı. Bu sonuçların ardından Doğukan ve Ersin eleme düellosunda karşı karşıya geldi.
İki isim arasında gerçekleşen düelloyu Ersin Korkut 5-1 kazandı.
Survivor All Star 2024'e veda eden ilk isim kırmızı takımdan Doğukan Manço oldu.