Survivor'da şok kavga! Survivor All Star 2024 37. bölüm fragmanı TV8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor'ın 37. bölüm fragmanı dikkat çekti. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

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ensonhaber.com

Survivor All Star 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor'da sular durulmuyor.

Pazar akşamı 37. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor'da tansiyon yükseliyor.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynanacağı Survivor All Star 2024'ün yeni bölüm tanıtımı sosyal medyayı salladı.

Survivor All Star 2024 37. bölüm fragmanında yer alan görüntüler izleyicileri meraklandırdı.

Tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da yarışmacıların sinirleri iyice gerilmeye başladı. Yeni bölüm tanıtımında birçok isim arasında büyük tartışmalar yaşandığı ortaya çıktı.

İşte Survivor All Star 2024 37. bölüm fragmanı...