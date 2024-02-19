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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 son günlerde gündemden düşmüyor.
Her bölümü büyük heyecana sahne olan Survivor'da son haftalarda sular durulmuyor.
Bugün akşam 38. bölümü ile ekranlara gelecek olan Survivor'da yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar izleyenleri meraklandırdı.
Survivor All Star 2024'ün yeni bölüm tanıtımı sosyal medyayı salladı. Yarışmacıların ada konseyinde ve oyun alanında yaşadığı kavgalar dikkat çekti.
Tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da yarışmacıların sinirleri iyice gerilmeye başladı.
38. bölüm tanıtımında Sercan ile Mustafa Kemal arasında yaşanan kavgayı diğer yarışmacılar güçlükle ayırmaya çalıştı.
İşte Survivor All Star 2024 38. bölüm fragmanı...