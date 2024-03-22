Survivor'dan elenmişti! Survivor Bozok Gören aslen bakın nereliymiş... Survivor All Star 2024'e veda eden Bozok Gören'in memleketi merak uyandırdı. İşte Bozok Gören'in memleketi...

ensonhaber.com

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümüyle gündem olan Survivor'da dün akşam bir eleme yaşandı.

Survivor All Star'da eleme adayları Hakan Hatipoğlu, Bozok Gören, Batuhan Karacakaya ve Özgür Tetik olmuştu.

Yarışmacılar arasında oynanan düelloların ardından adaya veda eden yarışmacı Bozok Gören oldu.

Renkli kişiliğiyle dikkat çeken Bozok Gören hakkında aramalar hız kazandı.

Survivor izleyicileri yarışmaya veda eden Bozok hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.

Bozok hakkında en çok merak edilenler arasında ise nereli olduğu yer aldı. İşte Bozok Gören'in memleketi...

Bozok Gören, 5 Ocak 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bozok Gören aslen Ankaralı'dır.

Bozok Gören'in eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika’da geçmiştir. 2000 yılında Neşe Erberk ajansında mankenlik yapmaya başlayan Bozok Gören, aynı zamanda su altı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır.