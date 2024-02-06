Tablet Reyiz olarak tanındı, konuştukça yürek burktu! Bakın neler yaşamış... İnternette tablet kutu açılımı videosu viral olan Onurcan Güzel'in itirafları yürek burktu.

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Sosyal medyanın ilk zamanlarında hafızalara kazınan videolardan biri de, kutu açılımı yapan küçük çocuk olmuştu.

Yıllarca süren "Güvenemiyorum da" repliğiyle hafızalara kazınan Tablet Reyiz, beklenmedik bir şeyle karşılaşınca viral olup gitmişti.

Aldığı cihazın kutusunu açan ve içerisinden hıyar çıkmasıyla hayal kırıklığı yaşayan Onurcan Güzel, şimdilerde büyüdü.

24 yaşındaki "Tablet Reis" olarak bilinen değişimi, uzun süre konuşulan konular arasında yer aldı.

Onurcan Güzel, YouTuber Testo Taylan'ın yayınladığı bir içerikte ortaya çıktı. Güzel, daha önce intihara kalkıştığını söyleyerek çarpıcı bir itirafta bulundu.

Hikayesi çok acıklı

2020'de babasını kaybettiğinden bahseden Onurcan, annesinin zengin bir adam ile gittiğini açıkladı.

Halasının emekli maaşı ve TikTok'ta canlı yayın açarak çok az bir gelirle geçindiklerini söyleyen Onurcan, genetik rahatsızlığı nedeniyle de çalışamıyor.

Güzel, herkesin hafızasına kazınan o tablet videosunu şöyle anlattı:

"2013 yılında videoyu çekmiştim. Videonun hepsi kurguydu. O dönemler de İnternetten alışveriş yapmak çok popüler değildi. Yapılan alışverişlerde domates, salatalık gibi ürünler çıkıyordu. Ben de bu videoyu buna ithafen çektim"