TARİH BELLİ OLDU! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezona ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
Milyonlarca kişinin merakla beklediği yeni sezon öncesi programın takipçileri yeni sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.
Haziran ayında sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ekranlara dönüş tarihi gündemdeki yerini koruyor.
Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen yeni sezon tarihi...
Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.
Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10.00'da ATV'de ekrana gelecek.