Tarihi başarıya Cumhurbaşkanından jest: Tüm futbolculara araba hediye edildi!

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Özbekistan, tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu tarihi gelişme ülke genelinde sevinçle karşılanırken, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'den dikkat çeken bir jest geldi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Dünya Kupası vizesi alarak ülke futboluna altın harflerle adını yazdıran milli takım oyuncularını ödüllendirdi.

Tüm milli futbolculara birer otomobil hediye eden Mirziyoyev’in bu jesti, halk arasında büyük beğeni topladı.

Devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, futbolcuların gösterdiği üstün performansın genç nesillere ilham kaynağı olduğu vurgulandı.

Ayrıca bu tür başarıların, ülkedeki spor yatırımlarını artıracağı ve futbolun gelişimine katkı sağlayacağı belirtildi.



