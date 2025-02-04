Tarık Mengüç'ün şarkıcı oğlu Baran'ı gören donakaldı! Meğer Edis ile...

Yağmur Dinç

Tarık Mengüç, kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Baran Mengüç, sosyal medyanın gündemine düştü.

Zeynep Bastık ile yaptığı düet ile dikkat çeken Mengüç, beğeni topluyor.

Türkiye'nin yükselen genç yeteneklerinden biri olarak R&B/Afropop sanatçısı, Hip-Hop dansçısı ve söz yazarı kimliğiyle öne çıkıyor.

28 Haziran 2003'te İstanbul’da doğan Mengüç, müzikal bir ailenin ferdi olarak sanat dünyasına adım attı.

Edis ile yaptığı "Ayyaş" düeti ise çıkış yakaladığı parça oldu.

İşte Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç...