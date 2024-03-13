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Taş Kağıt Makas'ın Savcı Süreyya'sı pozlarıyla ateş etti! "Kim der 50 yaşında"

Taş Kağıt Makas'ın Savcı Süreyya'sı pozlarıyla ateş etti! "Kim der 50 yaşında" Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas ile ekrana dönen Hande Ataizi'nin Instagram pozları beğeni topladı.