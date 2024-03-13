Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu Taş Kağıt Makas dizisi yayın hayatına başladı.
Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi oyuncuların yer aldığı dizi, izleyicilerin dikkatini çekiyor.
Oyuncu Hande Ataizi, Taş Kağıt Makas dizisinde Süreyya karakterini canlandırıyor.
Ataizi hakkında bilgiler yoğun bir şekilde araştırılırken, sosyal medya hesabındaki kareleri ise beğeni topluyor.
Cesur Hande
Ruhsar karakteriyle şöhreti yakalayan Hande Ataizi; Melekler Adası, İki Kere İki, Sev Kardeşim, Kaldırım Çiçeği, Camdaki Kız gibi yapımlarda rol aldı.
50 yaşındaki ünlü oyuncu, fitliği ve güzelliği ile cesur pozlara imza atıyor.
İşte Taş Kağıt Makas'ın Savcı Süreyya'sı Hande Ataizi'nin paylaşımları...