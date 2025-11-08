Taşacak Bu Deniz 6. bölüm fragmanı: Eleni annesine kavuşuyor

- TRT 1'in dikkat çeken yapımı Taşacak Bu Deniz, izleyicileri beşinci bölümüyle ekran başına kilitledi.
- Son bölümde Eleni'nin annesinin bir Furtunalı olduğunu öğrenmesiyle hikaye tamamen değişti.
- Yeni bölümde Eleni ve Esme'nin yüzleşme sahnesi izleyicileri etkileyecek.
TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, beşinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.
Son bölümde Esme’nin yaşadığı sarsıcı gelişmeler, dizinin yönünü tamamen değiştirdi.
Esme, keçiler için Adil’le omuz omuza mücadele ederken, Eleni’nin annesini aradığını ve annesinin bir Furtunalı olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşadı.
Dizinin yeni bölümünde ise geçmişin sır perdesi aralanıyor.
ESME GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR
Esme, Eleni’nin kızı olduğunu öğreniyor. Eleni ile Esme’nin yüzleşme sahnesi ekranlara damga vuracak.
İşte Taşacak Bu Deniz 6. bölüm fragmanı: