Taşacak Bu Deniz 6. bölüm fragmanı: Eleni annesine kavuşuyor TRT 1’in dikkat çeken yapımı Taşacak Bu Deniz, bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı. Her bölümüyle daha da derinleşen hikayede, bu kez Eleni’nin kökleriyle ilgili öğrendiği gerçek dizinin seyrini tamamen değiştirdi. İşte Taşacak Bu Deniz 6. bölüm fragmanı...