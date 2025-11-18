Taşacak Bu Deniz 7. bölüm 2. fragman: DNA testi sonucu çıktı! Eleni'nin babası.... TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu hafta ekranlara damga vuracak. Adil, Eleni’nin kendi kızı olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırıyor. Peki, sonuç ne çıkacak? İşte Taşacak Bu Deniz 7. bölüm 2. fragman…