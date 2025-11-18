Abone ol: Google News

Taşacak Bu Deniz 7. bölüm 2. fragman: DNA testi sonucu çıktı! Eleni'nin babası....

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu hafta ekranlara damga vuracak. Adil, Eleni’nin kendi kızı olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırıyor. Peki, sonuç ne çıkacak? İşte Taşacak Bu Deniz 7. bölüm 2. fragman…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 09:57
Taşacak Bu Deniz 7. bölüm 2. fragman: DNA testi sonucu çıktı! Eleni'nin babası....
  • TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Adil, Eleni'nin kızı olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırıyor.
  • Tanıtım videosu sosyal medyada ilgi çekerken, Esme'nin Eleni hakkındaki gerçekleri Adil'e açıklaması dengeleri değiştiriyor.
  • DNA testi sonucuyla ilgili heyecan yeni bölümde artacak.

TRT 1’in iddialı yapımlarından Taşacak Bu Deniz, yayınlanan 6. bölümüyle heyecanı zirveye taşıdı.

Gerilimin bir an olsun düşmediği son bölümün ardından gözler yeni bölüme çevrildi.

Adil’in, Eleni ve annesine dair öğreneceği gerçekler sonrası dengeler tamamen değişecek.

Yeni tanıtım videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ADİL DNA TESTİ YAPTIRIYOR

Dizinin yeni bölümünde Eleni hakkındaki gerçekleri öğrenen Esme, durumu Adil’e açıklıyor.

Adil, Eleni’nin kendi kızı olup olmadığından emin olmak için DNA testi yaptırıyor.

Peki, sonuç ne çıktı, yeni bölümde neler olacak?

İşte Taşacak Bu Deniz 7. bölüm 2. fragman:

Medya Haberleri