Taşacak Bu Deniz 8. bölüm 2. fragman: Esme bavulunu topladı, Koçari’ye gidiyor…

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlanan yeni fragmanıyla bir kez daha gündeme oturdu.

Son bölümde yaşanan gelişmeler, izleyicinin heyecanını zirveye taşımıştı.

Dizi takipçileri, “8. bölümde neler olacak?” sorusunun yanıtını beklerken, yeni bölüm için geri sayım da başladı.

ESME, KOÇARİ’YE GİDİYOR

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümde aile içindeki dengeleri altüst edecek gelişmelere sahne oluyor.

Fragmana damga vuran sahnede Esme, “Şerif’i boşuyorum!” diyerek evden ayrılma kararı alıyor. Çantasını hazırlayan Esme, doğruca Koçari ailesinin evine gidiyor.

İşte Taşacak Bu Deniz 8. bölüm 2. fragman: