Taşacak Bu Deniz 8. bölüm fragmanı: Esme’nin büyük sırrı “Aleyna!”

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz için merakla beklenen 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

Son bölümde tansiyonun bir an bile düşmediği yapım, yeni fragmanıyla da izleyicilerin ilgisini yeniden üzerine çekti.

Son bölümde ortaya çıkan DNA testi sonucu, dizideki dengeleri değiştiriyor.

Yaşananların ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.

“OĞLUNU BOŞUYORUM”

Eleni’nin annesinin ortaya çıkması ise yalnızca aile bireylerini değil, tüm Koçari halkını sarsmıştı.

Yeni fragman, bu sarsıntının etkilerinin daha da büyüyeceğini gösteriyor. Fragmanın en çok konuşulan anı ise Esme’nin sert çıkışı oldu:

“Eleni senin kızınsa Şerif’i boşuyorum!” Peki, Eleni gerçekten onların kızı mı?

İşte Taşacak Bu Deniz 8. Bölüm fragmanı: