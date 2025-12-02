Taşacak Bu Deniz 9. bölüm 2. fragman: Adil, konağı patlattı! Esme de içerdeydi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerinde yer aldığı TRT 1 dizisi “Taşacak Bu Deniz”, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Dizinin bölümleri bir yana, fragmanları da milyonlara ulaşıyor.

9. bölüm fragmanı kısa sürede 1 milyon görüntülemeyi aşarken, dizide Adil’in büyük intikam planı merak uyandırdı.

9. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Heyecanla beklenen bölümden bir fragman daha geldi.

Fragmanın en çarpıcı sahnelerinden biri ise Furtuna Konağı’ndaki patlama anı oldu.

Adil, Esme'yle bir kızları olduğunu öğrendi. Esme ise Eleni'nin kızları olduğu gerçeğine bir adım daha yaklaşmışken Adil'in patlattığı Furtuna konağında yaralandı.

İşte, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı...