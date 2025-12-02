Abone ol: Google News

Taşacak Bu Deniz 9. bölüm 2. fragman: Adil, konağı patlattı! Esme de içerdeydi...

Taşacak Bu Deniz'in yayınlanan yeni fragmanında Adil'in öğrendiği gerçek, Esme'nin beklenmedik şeyler yaşamasına sebep olacak...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 09:25
Taşacak Bu Deniz 9. bölüm 2. fragman: Adil, konağı patlattı! Esme de içerdeydi...
  • "Taşacak Bu Deniz" dizisinin 9. bölüm fragmanında Adil, Esme ile bir kızlarının olduğunu öğreniyor.
  • Adil, bu öğrenmeden sonra Furtuna Konağı'nda bir patlama gerçekleştiriyor.
  • Patlama esnasında Esme, Eleni'nin kızı olduğunu öğrenmeye yaklaşmışken yaralanıyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerinde yer aldığı TRT 1 dizisi “Taşacak Bu Deniz”, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Dizinin bölümleri bir yana, fragmanları da milyonlara ulaşıyor.

9. bölüm fragmanı kısa sürede 1 milyon görüntülemeyi aşarken, dizide Adil’in büyük intikam planı merak uyandırdı.

9. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Heyecanla beklenen bölümden bir fragman daha geldi.

Fragmanın en çarpıcı sahnelerinden biri ise Furtuna Konağı’ndaki patlama anı oldu.

Adil, Esme'yle bir kızları olduğunu öğrendi. Esme ise Eleni'nin kızları olduğu gerçeğine bir adım daha yaklaşmışken Adil'in patlattığı Furtuna konağında yaralandı.

İşte, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı...

Medya Haberleri