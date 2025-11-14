Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? 14 Kasım TRT1 yayın akışı

- Gürcistan–Azerbaycan sınırında yaşanan uçak kazası nedeniyle bu hafta birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelmedi.
- TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
- Yayın akışına göre dizinin yeni bölümü saat 20.00'de yayımlanacak.
Gürcistan–Azerbaycan sınırında yaşanan uçak kazasında şehitlerimizin olması nedeniyle bu hafta birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelmedi.
Yayın akışındaki değişiklikler, izleyicilerin gözünü özellikle cuma akşamlarına çevirdi.
TRT 1’in yüksek izlenme oranlarına sahip sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz için “Bu akşam yayınlanacak mı?” sorusu araştırılmaya başlandı.
Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT 1’in 14 Kasım yayın akışı…
TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?
TRT 1’in kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edinen yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, yayın gününün gelmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor.
Kanalın güncel yayın akışına göre yapımın yeni bölümü 20.00’de izleyici ile buluşacak. Şu ana kadar dizinin ertelenmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olası bir değişiklik ya da erteleme durumu duyurulduğunda, haberimiz güncellenecek.
TRT1 YAYIN AKIŞI
09.25 - Adını Sen Koy
10.30 - Alişan İle Gülümse Hayata
13.15 - Kanatlarını Aç
15.15 - Mehmed: Fetihler Sultanı
18.00 - Yurda Dönüş
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 -Taşacak Bu Deniz
00.15 - Mehmed: Fetihler Sultanı