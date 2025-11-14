Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? 14 Kasım TRT1 yayın akışı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gürcistan–Azerbaycan sınırında yaşanan uçak kazasında şehitlerimizin olması nedeniyle bu hafta birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelmedi.

Yayın akışındaki değişiklikler, izleyicilerin gözünü özellikle cuma akşamlarına çevirdi.

TRT 1’in yüksek izlenme oranlarına sahip sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz için “Bu akşam yayınlanacak mı?” sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT 1’in 14 Kasım yayın akışı…

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1’in kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edinen yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, yayın gününün gelmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Kanalın güncel yayın akışına göre yapımın yeni bölümü 20.00’de izleyici ile buluşacak. Şu ana kadar dizinin ertelenmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olası bir değişiklik ya da erteleme durumu duyurulduğunda, haberimiz güncellenecek.

TRT1 YAYIN AKIŞI

09.25 - Adını Sen Koy

10.30 - Alişan İle Gülümse Hayata

13.15 - Kanatlarını Aç

15.15 - Mehmed: Fetihler Sultanı

18.00 - Yurda Dönüş

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 -Taşacak Bu Deniz

00.15 - Mehmed: Fetihler Sultanı