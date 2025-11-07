Taşacak Bu Deniz dizisi bakın nerede çekiliyor: Meğer Koçari ve Furtuna köyü…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, hem hikayesi hem de doğal güzellikleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın yer aldığı dizi, büyüleyici manzaralarıyla da dikkat çekiyor.

Yayınlanan bölümlerde sıkça görülen Furtuna Köyü ve Koçari Köyü izleyicilerin ilgisini çekti.

Dizide öne çıkan bu yerlerin gerçek olup olmadığı merak konusu oldu.

İşte dizinin çekim yerleri…

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

Karadeniz’in hırçın dalgaları, sisli tepeleri ve yemyeşil doğası, dizinin atmosferine büyük bir gerçeklik katıyor.

Dizide yer alan Furtuna Köyü ve Koçari Köyü, izleyiciler tarafından sıkça araştırılsa da, bu köyler gerçekte mevcut değil.

Her iki köy de dizinin hikayesi için özel olarak tasarlanmış kurgusal yerleşim yerleri.