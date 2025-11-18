Taşacak Bu Deniz’de viral olan o sahne: “Resmen unutmuşlar”

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1’in sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle bir kez daha reytinglerde zirveyi bırakmadı. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, yayınlanan son bölümüyle tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşerek başarısını perçinledi.

Dizi sadece ekran başındaki başarısıyla değil, sosyal medyada oluşturduğu büyük etkiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Her hafta trend listelerinde yer alan Taşacak Bu Deniz, bu kez fark edilen bir çekim hatasıyla gündeme geldi.

Burcu Cavrar’ın hayat verdiği Hicran karakterinin yer aldığı sahne izleyicilerin gözünden kaçmadı.

SON BÖLÜMDE ÇEKİM HATASI

Dizinin 6. bölümünde Hicran karakterinin yer aldığı sahne, dikkatli izleyicilerin radarına takıldı.

Sahnede Hicran, Şerif ve Zarife’ye Koçari’lerin halasını bulduklarını söylüyor ve ardından Şerif’e telefonunu uzatıyor. Ancak izleyenlerin fark ettiği ayrıntı, sahnenin devamında şaşkınlığa yol açtı. Hicran’ın ilk sahnede beyaz olan telefonu, sonraki planda siyah renkte görünüyor.

Bu çekim hatası kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine taşındı.