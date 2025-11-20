Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si bakın hangi diziden çıktı! O halini görenler...

- TRT 1'in "Taşacak Bu Deniz" dizisi, reytinglerde dikkat çekiyor.
- Ava Yaman, dizideki Eleni karakteriyle beğeni topladı.
- Genç oyuncu kariyerine "Bir Derdim Var" dizisiyle başladı.
TRT 1'in çiçeği burnunda dizisi Taşacak Bu Deniz, reytinglerde adından söz ettiriyor.
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolde yer aldığı dizide "Eleni" karakteri dikkatleri çekiyor.
Eleni Miryano'yu oynayarak performansı ve güzelliği ile damga vuran isim ise Ava Yaman oldu.
Henüz 19 yaşında olan Ava Yaman, televizyon kariyerine 2023 yılında Kanal D’de yayınlanan “Bir Derdim Var” dizisiyle adım attı.
Bu projede Özge karakterine hayat veren Yaman, performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.
Ardından TRT 1’in “Taşacak Bu Deniz” adlı yapımında Eleni rolüyle ekranlara geri döndü.