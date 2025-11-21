Taşacak Bu Deniz'in Esme'si gerçek hayatta bakın kiminle evli! Meğer asıl Koçari'si...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi "Taşacak Bu Deniz", hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla gündemde.

Dizinin sevilen başrol karakteri ise Esme Çavuş olarak karşımıza çıkıyor.

Bir dalgalanıp bir durulan bu Karadeniz kadınını ise ünlü oyuncu Deniz Baysal canlandırıyor.

İzleyicilerin merceğinde olan Baysal'ın özel hayatı ise merak konusu.

Deniz Baysal'ın yıllardır evli olduğu ismi duyanlar, şaşıp kalıyor.

Deniz Baysal, Baysal, Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile 2019 yılında muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.

Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin henüz çocuğu bulunmuyor.