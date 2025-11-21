Abone ol: Google News

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si gerçek hayatta bakın kiminle evli! Meğer asıl Koçari'si...

Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal'ın özel hayatı, izleyicilerin radarında. Baysal'ın gerçek hayattaki aşkı ise, duyanları şaşırtıyor.

Yayınlama Tarihi: 21.11.2025 17:45
  • Deniz Baysal, "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Esme karakterini canlandırarak dikkat çekiyor.
  • Baysal, Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile 2019'da evlendi.
  • Çiftin mutlu bir evliliği olsa da henüz çocukları yok.

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi "Taşacak Bu Deniz", hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla gündemde.

Dizinin sevilen başrol karakteri ise Esme Çavuş olarak karşımıza çıkıyor.

Bir dalgalanıp bir durulan bu Karadeniz kadınını ise ünlü oyuncu Deniz Baysal canlandırıyor.

İzleyicilerin merceğinde olan Baysal'ın özel hayatı ise merak konusu.

Deniz Baysal'ın yıllardır evli olduğu ismi duyanlar, şaşıp kalıyor.

Deniz Baysal, Baysal, Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile 2019 yılında muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.

Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin henüz çocuğu bulunmuyor.

