Tatlı Kaçıklar’ın Seksi Şempanze’si Yıldız Kaplan’ı görenler inanmadı! Yıllar geçtikçe güzelleşmiş... 90 yılların efsane dizileri arasında yer alan Tatlı Kaçaklar’da Seksi Şempanze’ye hayat veren Yıldız Kaplan son haliyle görenleri şaşırtmayı başardı. Senelerin teğet geçtiği güzelliği ile görenleri büyüledi. İşte, Yıldız Kaplan’ın son hali...

Editör: Seda Yeşilyurt

Başrollerinde Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş gibi başarılı isimlerin yer aldığı 90’lı yılların efsane yapımlarından olan Tatlı Kaçıklar ile birçok isim hafızlara kazınmayı başarmıştı.

Dönemin Reyting rekortmeni olan komedi dizinde Behzat’in sevgilisi Seksi Şempanze’ye hayat veren Yıldız Kaplan güzelliğiyle hafızalarda derin izler bırakmayı başarmıştı.

Dizinin ardından şarkıcılık kariyerine adım atan ve 2002 yılında ilk albümü Gönül Borcu’nu çıkartan ve ikinci albümünün ardından elde ettiği başarı ile Kral Tv Müzik Video Ödülleri’nde “En İyi Çıkış yapan Kadın Sanatçı” ödülünü kazanmayı başaran sarışın güzel son halleri ile görenleri şaşırtmayı başardı.

2011 yılında son şarkısını çıkartarak şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren güzel son haliyle yıllar Yıldız’ı teğet geçmiş dedirtti.

İŞTE YILDIZ KAPLAN'IN SON HALİ