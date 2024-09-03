Taze anne Burcu Biricik kızı Luna ile poz verdi! Minik Luna görenleri eritti... Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik’ten kızı Luna ile ilk paylaşımlar geldi. Güzel oyuncu minik kızıyla görenlerin kalplerini ısıttı. İşte, Burcu Biricik’ten Luna’lı pozlar...

Editör: Seda Yeşilyurt

Güzel oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça adından söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı kariyerinin yanında mutlu evlilik hayatıyla da sosyal medya gündeminde sıkça yer alan Biricik, kızı Luna ile paylaştığı karelerle kalpleri ısıttı.

2016 yılında Emre Yetkin ile hayatını birleştiren Burcu Biricik, şimdilerde anne olma heyecanını yaşıyor.

Hamile olduğunu açıkladığı andan bu yana sosyal medyada ilgi odağı olan güzel oyuncu, minik kızıyla ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE BURCU BİRİK’İN LUNA’LI PAYLAŞIMLARI...

Biricik, "Hayatımın en güzel sürprizi" notuyla yaptığı paylaşımla annelik duygusunu tüm samimiyetiyle yaşarken, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.