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"Tek suçum güzel olmak" demişti! Gelin Görümce'nin Yazgül'ü pozlarıyla gündem oldu

"Tek suçum güzel olmak" demişti! Gelin Görümce'nin Yazgül'ü pozlarıyla gündem oldu Gelin Görümce programında dikkat çeken isimlerden olan Yazgül, daha önce de Esra Erol'a katılmıştı. "Tek suçum güzel olmak" diyen Yazgül'ün birbirinden ilginç paylaşımları, sosyal medyada ilgi gördü.