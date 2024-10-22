Yağmur Dinç
Geçtiğimiz sene Esra Erol'un programında eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle gündem olan Yazgül, "Tek suçum güzel olmak" sözüyle adeta fenomen haline gelmişti.
Bir süre programda yer alan Yazgül, eşiyle yüzleştikten sonra anlaşmalı boşanmış ve ardından TikTok'a sarmıştı.
INSTAGRAM'I SALLADI
Estetik ile değişime uğrayan fenomen Yazgül, Fatih Ürek ile Gelin Görümce programıyla geri döndü.
44 yaşında ve 6 çocuk annesi olan Yazgül Bayat, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
İşte Yazgül'ün Instagram'ından bazı kesitler...