Teletabiler’in ‘Güneş bebek’i anne oldu! Son halini görenler gözlerine inanamadı… Bir dönemin en çok izlenen animasyonlarında olan Teletabiler’i izleyenler ‘Güneş bebek’i iyi tanır. Çocukluğumuzda gülen yüzüyle hatırladığımız o bebek büyüdü anne oldu. İşte, ‘Güneş bebek’in son hali…

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Teletabiler bir neslin vazgeçilmez animasyonlarından biriydi. O yapımda her bölümün başında parıldayan bir güneş içinde gülümseyen bebek büyüdü.

Jess Smith'in henüz bebekken gülümseyen yüzü 1997 ile 2003 arasında Teletubbies (Teletabiler) adlı yapımın her bölümünün başında ekranda görünüyordu.

Teletubbies adlı animasyon filmle henüz küçücük bir bebekken yüzünü milyonların tanıdığı Jess Smith’n şimdiki halini görenler şaşırıyor. Gülen bebek yüzüyle tanıdığımız Smith şimdilerde kendisi de bir bebek sahibi.

Jess Smih, uzun süredir birlikte yaşadığı sevgilisi Ricky Latham ile şimdilerde ebeveyn olma mutluluğunu yaşıyor. Smith, bu güzel haberi ise sosyal medya sayfasından duyurdu.

Güneş bebeğin nasıl ortaya çıktığını anlattı…

Jess Smith, 2015 yılında verdiği bir röportajda ‘Güneş bebek’ olma hikaseyini anlatı.

Annesi tarafından tartılmak üzere hastaneye götürüldüğünü söyleyen Smith o sırada dizinin yapımcısının da onların bulunduğu bölüme geldiğini anlattı.

Sonra yapımcı, annesine iletişim numaralarını verdi. Bu şekilde henüz ufacık bir bebekken TV serüveni başladı.

O gülümseme sahnesi çekilirken de Jess Smith'in babası kamera arkasında oturup kızını güldürmek için elinden geleni yaptı. Böylece o güneş bebek gülümsemesi ortaya çıktı.

Güneş bebek olduğu gerçeğini uzun süre saklayan Smith sonra arkadaşlarının yüreklendirmesiyle Teletubbies'deki o güneş bebek olduğunu söylemeye başladı. İşte, Güneş bebeğin son hali....

Zaten sonradan ona bakan herkes de o bebekle genç kızın yüzündeki benzerliği fark etti.