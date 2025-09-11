Teşkilat 6. Sezon fragmanı: Altay’a yeni partner! “Sen kimsin?”

TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat, uzun bir aranın ardından izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Beşinci sezon finalinde yaşanan gerilim dolu sahneler ve sürpriz gelişmeler, dizinin sıkı takipçilerini adeta ekran başına kilitlemişti.

Yeni sezonda ise merak daha da büyüyor. 149. bölüm fragmanı yayınlandı.

ALTAY'A YENİ PARTNER GELDİ

Tims&B Productions imzalı yapım, güçlü kadrosuna bir yıldız ismi daha dahil etti. Genç oyunculuğu ve performansıyla dikkat çeken Rabia Soytürk, dizinin yeni sezonunda rol alacak.

Beşinci sezon finalinde tansiyonun yükseldiği sahnelerin ardından yeni sezonda heyecan giderek artıyor.

Peki, Altay’ın yeni düşmanı kim olacak? İşte Teşkilat 149. Bölüm fragmanı: