The Witcher 4. Sezon İlk Fragmanı: İşte Yeni Rivyalı Geralt...

Netflix, milyonlarca hayranın merakla beklediği The Witcher 4. sezon yayın tarihini açıkladı.
Hafta sonu paylaşılan kısa tanıtım videosuna göre dizinin yeni sezonu 30 Ekim 2025’te ekranlarda olacak.
YENİ GERALT GÖRÜNDÜ
Tanıtım fragmanı, dizide Geralt of Rivia rolünü üstlenen Liam Hemsworth’ü de ilk kez daha net şekilde gösterdi.
Serinin ilk üç sezonunda Geralt karakterine hayat veren Henry Cavill, performansıyla izleyicilerin kalbini kazanmıştı.
Cavill’in ayrılışı sonrası rolün Liam Hemsworth’e devredilmesi, dizinin hayranları arasında büyük bir merak ve tartışma konusu olmuş durumda.
İşte, beklenen 4. sezondan ilk fragman...