Tıp okuyan Erol Köse'nin müzik sektörüne giriş hikayesi

Müzik sektörünün yakından tanıdığı bir isim olan Erol Köse, hayatını kaybetti.

Ünlü yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak’ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları’nın 16’ncı katından düşerek vefat etti.

Bir zamanlar magazin gündeminden düşmeyen ünlü yapımcının yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öğrenildi.

Şüpheli ölümünün akabinde soruşturma sürerken kariyerine dair detaylar da gündeme geldi.

Aslında tıp fakültesi okuyan Köse'nin müzik sektörüne giriş hikayesi haberimizde...

AKADEMİK KARİYERİ

Erol Köse, asker emeklisi Abdülkadir ile Zülfi'nin çocuğu olarak Elazığ'da dünyaya geldi.

Altı yaşındayken Ankara'ya gelen Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi.

İlk sınıftayken Amerikan Kültür'de dans kursuna başladı. Burada, Erşan Başbuğ'la tanıştılar.

Başbuğ, kendisine "Sen Şarlo'ya benziyorsun bir şov hazırlayalım seninle" demesiyle hobi olarak şov dünyasına girdi. Böylece ortaya 1986'da Komedi Dans Üçlüsü çıktı.

YAPIMCILIK KARİYERİ

Erol Köse, grubun dağılmasıyla "sektörde nasıl kalacağını" düşünürken yakın arkadaşı Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapmasını istemesiyle 1992'de Erol Köse Prodüksiyon'u kurarak yapımcılık kariyerine başladı.

Yapımcılık kariyerinde çalıştığı kişilerin ünlü olmasıyla Yeşim Salkım, eşi Hakan Uzan'ın Köse ile tanışmak istediğini belirtmesinin ardından Uzan'la görüşen Köse, Uzan'ın müzik şirketi Uzan Medya'dan ortaklık teklifi aldı.

Erol Köse, şirkete %51 payla ortak oldu.

Uzanlarla birlikte Rumeli Hisarı Konserlerini yapmaya başladı. 1,5 sene Uzan'larla ortaklık yaptı ve bu ortaklıktan Nez piyasaya sürüldü.

Aynı zamanda Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan, Kutsi, Nez gibi grup ve şarkıcıların ilk albümlerini yaptı.

Köse, yapım şirketinde yer alan bazı şarkıcıların klipleri için klip yönetmenliği de yaptı.