Tom ve Jerry finalinde ne oldu? Meğer son bölümde... 7'den 70'e herkesin sevdiği animasyon filmi Tom ve Jerry, bu akşam TV'de yayınlanıyor. Filmi izleyenler ise bu serinin finalinde ne olduğunu merak ediyor. İşte Tom ve Jerry bakın nasıl bitmiş...

Yağmur Dinç

9 Eylül Pazartesi akşamı TRT 1 yayın akışında Tom ve Jerry yer alıyor.

Unutulmaz çizgi filmlerden biri olan Tom ve Jerry, bir kedi ve farenin maceralarından ilham alıyor.

Seride, Tom genellikle Jerry'yi yakalamaya çalışır ve Jerry de bu çabaları bozmak için farklı yaratıcı yöntemler kullanır.

Milyonlarca kez izlenen animasyonun sonu ise pek bilinmez.

Bu akşam Tom ve Jerry'i izleyenler, finalinde ne olduğunu merak ediyor.

Peki, Tom ve Jerry nasıl bitti? Finalde ne oldu? İşte bitiş sahnesi...

TOM VE JERRY FİNALİ

Tom ve Jerry çizgi filminin finalinde, Jerry ve Tom dost olurlar.

Bir süre sonra her ikisi de hayatının aşkını bulur ama aşık olduğu kişiler başkalarına gidince depresyona girerler.

Finalde bir tren rayında ağlayarak görünen Tom ve Jerry, intihar etmeyi beklerken bir tren onlara hızla yaklaşır ve film biter.