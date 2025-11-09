Trump'ın konuşmasının manipüle edilmesi skandalı: BBC yöneticileri istifa etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BBC’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında BBC Haber CEO’su Deborah Turness, “Hatalar yapıldı” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN KONUŞMASININ KASITLI OLARAK ÇARPITILDIĞI İDDİA EDİLDİ

BBC, Panorama adlı belgesel programında Trump’ın bir konuşmasını yanıltıcı biçimde düzenlediği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

İngiliz gazetesi The Telegraph’ın gördüğü kurum içi bir ihbar notunda, BBC’nin Trump’ın konuşmasını “manipüle ettiği” ve onun Kongre Binası’nı basan göstericileri teşvik ediyormuş gibi gösterdiği öne sürüldü.

BBC Haber CEO’su Deborah Turness

"HİÇ SÖYLEMEDİĞİ SÖZLERİ SÖYLEMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ"

CNN'in haberine göre; belgeselde Trump’ın, destekçilerine “Onlarla birlikte yürüyeceğim, cehennem gibi savaşacağız” dediği izlenimi verildi.

Oysa Trump, 6 Ocak 2021’de Washington DC’deki konuşmasında, gerçekte “Kongre binasına yürüyeceğiz ve cesur senatörlerimizi, milletvekillerimizi alkışlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

İç yazışmaya göre belgesel, Trump’ın söylemediği cümleleri söylemiş gibi göstermek için görüntüleri kesip birleştirdi.

BBC Genel Direktörü Tim Davie

TRUMP'IN CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

İddiaların ortaya çıkmasının ardından Trump’ın oğlu Donald Trump Jr., X (eski Twitter) üzerinden paylaşım yaparak şunları yazdı:

“Birleşik Krallık’taki SAHTE HABER muhabirleri, buradakiler kadar sahtekâr ve rezil!!!!”

Trump’ın basın sekreteri de BBC’yi “%100 sahte haber” ve “propaganda makinesi” olarak nitelendirdi.

"İNGİLİZLER, SOLCU PROPAGANDA MAKİNESİNİ FİNANSE EDİYOR"

Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili olan Karoline Leavitt, The Telegraph’a verdiği demeçte, “İngiliz vergi mükellefleri, solcu bir propaganda makinesini finanse etmeye zorlanıyor” ifadelerini kullandı.