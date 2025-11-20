Turabi’den bomba Survivor 2026 açıklaması: “Hemen yarın adaya inerim!”

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor’ın unutulmaz yarışmacılarından Turabi Çamkıran, yeni sezon açıklamalarıyla sosyal medyayı yeniden hareketlendirdi.

2026 Ünlüler – All Star kadrosunun bir bölümü resmi olarak duyurulmuşken, Turabi’nin yaptığı paylaşım izleyicilerde “Acaba geri mi dönüyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Bu yıl açıklanan kadroda Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Akın ve Deniz Çatalbaş gibi birbirinden iddialı isimler yer alıyor.

All Star formatının geri dönmesiyle beklentiler yükselirken, yarışmaya eklenecek diğer isimler de büyük bir merak konusu.

Tam da bu sırada Survivor tarihinin en çok konuşulan şampiyonlarından biri olan Turabi, Instagram hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

TURABİ'DEN ACUN ILICALI'YA MESAJ

Turabi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın üzerine şu notu düşerek Acun Ilıcalı’ya seslendi:

“Acun abi bir iddia koysak; ‘Turbo 2026 Survivor’ında şampiyon olursa, O Ses Türkiye koltuğu onundur.’ deseler, yarın adaya inerim. Şampiyon olamazsam da müzik kariyerime son veririm.”