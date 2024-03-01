Turabi'den olay yaratan paylaşım: "Müzik dünyasını sarsmaya geliyorum" Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'a veda eden Turabi Çamkıran, yaptığı son paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

ensonhaber.com

Sakatlığı sebebiyle Survivor All Star 2024'e veda eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığını söyleyen Turabi'den yeni bir paylaşım geldi.

Her paylaşımı merak edilen Turabi son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Survivor'ın en popüler isimlerinden olan Turabi yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan erken ayrılmak zorunda kaldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Turabi, hakkında çıkan yalan haberler hakkında bir açıklama yaptı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Turabi sosyal medyada gündem oldu.

Turabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Her kim benim hakkımda sosyal medyaya yalan haber koyuyorsa bütün dünya dünya da ona gönül koysun.

İnanmayın arkadaşlar sahtekar hesaplara halen tedavideyim. Dominik'te değilim başka bir Latin ülkesindeyim. Sağlığımla savaşıyorum. Aynı zamanda yeni müzik kariyerim için besteler ve müzikler yapıyorum. Müzik dünyasını sarsmaya geliyorum. Değişik bir yorumla geliyorum. Herkes üzerine düşeni alacak parçalarım da. Turbo Turabi, 'Beybi beybi' yakında her yerde..."