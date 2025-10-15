Türkiye için savaşır mısınız: Ensonhaber vatandaşlara sordu

Dünya genelinde savaş ihtimalleri yeniden konuşulurken, "ülkesi için savaşmak" konusu Türkiye’de de sık sık gündeme geliyor.

Ensonhaber mikrofonu bu kez "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuyla vatandaşlara uzatıldı.

Mikrofonun başında ise Ensonhaber muhabiri Taha Gecü vardı.

"BANA NE VERİYOR Kİ ÜLKE?"

Soruya olumsuz bir yaklaşım vatandaş, "Bana ne veriyor ki ülke. Ben ne vereyim ülkeye. Karşılık alamadığım bir şeye karşılık beklerim. Karşılık vermem yani." dedi.

Bir diğer vatandaş ise "Savaşmam. Yani şu şartlar altında ben kimsenin bu ülke için savaş vereceğini düşünmüyorum. Kurtuluş Savaşı zamanındaki dönemler çok geçmişte kaldı bence." ifadelerini kullandı.

"HERKES VATANINA HİZMET ETMELİ"

Öte yandan soruya, olumlu yanıt veren vatandaşlarda oldu.

Kıbrıslı olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Ben zaten Kıbrıslıyım bu arada. Bence herkes vatanına hizmet etmeli bir şekilde." şeklinde konuştu.

Cevabında vatan ve millet ayrımına dikkat çeken bir diğer kişi ise "Tabi ki savaşırız. Türkiye’ye canımız kurban. Vatan için savaşırım, millet için değil. Bazı kanı bozuklar için değil." ifadelerine yer verdi.