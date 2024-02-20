Türkiye onun yorumlarını konuşacak! Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber YouTube kanalında! Ensonhaber'in YouTube kanalına müthiş transfer.. Rasim Ozan Kütahyalı, YouTube kanalımızda gündemi yorumlayacak. İlk yayın, 21 Şubat Çarşamba günü saat 08.00'de!

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Rasim Ozan Kütahyalı...

Türkiye onu, önce yazılarıyla sonra da ekranlardaki yorumlarıyla tanıdı.

Siyasetten spora birçok alanda efsane yorumları ve özel kulis bilgileriyle Rasim Ozan Kütahyalı, artık izleyicileriyle Ensonhaber'in YouTube kanalında buluşacak.

Rasim Ozan yorumlayacak, Türkiye konuşacak.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündemi yorumladığı ilk video 21 Şubat Çarşamba (yarın) 08.00'da yayına giriyor.

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