tv100 ekranlarında akşam haberleri Kübra Par'a emanet

tv100 sezona güçlü isimlerle başlıyor...

Yaptığı yatırımlar ve transferlerle sektörün öncüsü konumuna gelen tv100, habercilikte en üst seviyeye ilerlemeye devam ediyor.

KÜBRA PAR SEZONA HAZIR

Kübra Par, Türkiye’deki sıcak gelişmelerden uluslararası manşetlere kadar günün tüm başlıklarını, manipülasyondan uzak habercilik anlayışı, cesur soruları ve tarafsız yorumlarıyla tv100 Ana Haber’de ekrana getirecek.

BU AKŞAM BAŞLIYOR

Öncü habercilik anlayışı ve farklı bakış açılarıyla Kübra Par ile tv100 Ana Haber, bu akşam 18.00'de başlıyor.

Par, hızlı ve tarafsız haberciliğin tüm seslerini, sabahın enerjisiyle tv100 izleyicisiyle buluşturacak.

KÜBRA PAR KİMDİR?

24 Mart 1984 tarihinde Erzincan'da doğdu. Gençlik yıllarında edebiyat ve sanatla ilgilendi. Edebiyat dergilerinde yazılar yayınladı.

2003 yılında, Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazandı.

2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

"Burjuva bohem" adı verilen bir üst sınıf türünün Türkiye'deki mensuplarını inceleyen "Türkiye'deki Bobolar: İstanbul'daki burjuva bohem yaşamından kesitler" başlıklı tezi ile 2009 yılında yüksek lisansını tamamladı.

ÖĞRENCİLİK YILLARINDA GAZETECİLİĞE BAŞLADI

Öğrencilik yıllarında Habertürk web sitesinde kültür-sanat editörlüğü yaparak gazeteciliğe başladı.

İnternet sitesi için kültür-sanat haberleri ve röportajlar yaptı; bir süre sonra röportajları gazetenin hafta sonu eklerinde yayınlanır oldu.

Par, birkaç ay sonra gazetenin haftalık siyasi röportajlarını da yapmaya başladı ve 2013 yılından sonra Habertürk'te yaptığı röportajlarla tanındı.

2017'de Habertürk televizyon kanalında "Açık ve Net" programlarını yaparak televizyonculuğa başladı.

2020'de Habertürk gazetesinde köşe yazıları yazmaya başladı. Habertürk'ten 2023 yılında ayrıldı. 3 Temmuz 2023 tarihinden beri TV100'de çalışmaktadır.