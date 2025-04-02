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Haber Merkezi

Ramazan Bayramı'nda tv100 ekranlarında yayınlanan Alfapetek programı, izleyenlerine eğlenceli anlar yaşattı.

tv100 ekranlarının sevilen yarışma programı Alfapetek, Ramazan Bayramı'nda ünlü isimleri ağırladı.

BAYRAM COŞKUSUNU EVLERE TAŞIDI

Ali İhsan Varol'un sunumuyla renklenen "Alfapetek Bayram Özel" programı, ünlü isimleri ağırlayarak bayram coşkusunu evlere taşıdı.

SAMİMİ VE REKABET DOLU ANLAR

Gülsim Ali, Berk Oktay, Melis Kızılaslan ve Burç Kümbetlioğlu'nun konuk olduğu özel bölümde, keyifli sohbetler ve eğlenceli anlar yaşandı.

Ünlü isimlerin samimi ve rekabet dolu anları, izleyicilerden tam not aldı.

Ali İhsan Varol'un kendine has sunumu ve konuklarıyla kurduğu sıcak diyaloglar, programa ayrı bir renk kattı.