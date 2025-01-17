TV'de cuma keyfi! Bugünkü (17 Ocak) TV yayın akışları...
Yağmur Dinç

Haftanın son iş gününü tamamlayanlar, kendini TV'nin karşısına atmayı planlıyor. Bu doğrultuda, günlük yayın akışı sıkça araştırılıyor.

17 Ocak Cuma günü TV'de neler var neler yok, izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte bugünkü TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Zembilli

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Sen Ağlama İstanbul

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kutsal Damacana 4

22:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

TRT 1 yayın akışı

07:35 Hayatımın Neşesi

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:35 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Son Hava Bükücü

22:15 Labirent: Alev Deneyleri

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Siyah Kalp

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

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Yağmur Dinç
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