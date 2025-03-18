TV’de ilk kez! Son Akşam Yemeği konusu nedir, hangi olayı anlatıyor? Konusu ve oyuncu kadrosu...

Yağmur Uçar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünde vizyona giren “Son Akşam Yemeği”, ilk kez TV'de...

Cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü’nde verilen akşam yemeğini konu eden film, Salı akşamı NOW TV'de ekrana geliyor.

Cumhuriyet Dönemine ışık tutan Son Akşam Yemeği filmi, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.

Film için Çankaya Köşkü adeta yeniden inşa edildi. Peki, Son Akşam Yemeği konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Akşam Yemeği filmi neyi anlatıyor? İşte tüm ayrıntılar...

SON AKŞAM YEMEĞİ KONUSU

28 Ekim 1923 akşamı, Çankaya Köşkü’nün mutfağında, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek büyük bir değişimin izleri hızla şekillenmektedir. O gün, Cumhuriyet'in ilanı için son hazırlıklar yapılırken, mutfak ve yemek salonunda yaşananlar, tarihin akışını değiştirecek olaylara tanıklık etmektedir.

Köşkün mutfağında, akşam yemeği için yoğun bir koşuşturma sürerken, köyden gelen bir ziyaretçi, yaşlı hizmetçi Ahir ile karşılaşır. Çankaya Köşkü’nün üst katında ise, yeni bir yönetim şeklinin temelleri atılmakta, Cumhuriyet'in ilanı için son kararlar alınmaktadır. Ertesi gün bir devrim gerçekleşecektir.

Köşkün mutfağında ise her bir çalışan, farklı duygular içinde bu önemli ana tanıklık etmektedir. Aşçıdan yamağa kadar herkes, hem hüzün hem de umutla dolu bu kritik 24 saatte, tarihe iz bırakacak bir dönüm noktasının habercisidir.

OYUNCU KADROSU

Onur Tuna - Mustafa Kemal Atatürk

Pelin Akil - Latife Hanım

Engin Şenkan - Ahir

Azra Aksu - Elif

Necip Memili - Mahmut

Mustafa Kırantepe - Yakup

Yasemin Baştan - Azize

Nehir Gökdemir - Nigar

Aslı Tandoğan - Elif'in Annesi

Cemal Hünal - Komutan Wilson

Tuğba Daştan - Vecihe

Haydar Şahin - Yaver Muzaffer