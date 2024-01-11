TV'de Kandil: 11 Ocak Perşembe 2023 yayın akışları Televizyon ekranlarında bugün dizi, film ve yarışmaların yanı sıra kandil özel programları da yer alacak. İşte 11 Ocak 2024 tv yayın akışları...

ensonhaber.com

TV izleyicileri, her gün ekran başında farklı yapımlarla vakit geçiriyor.

Kanallar arasında gezinenler çoğu zaman arama motorlarında yayın akışlarını sorguluyor.

Bugün, Kara, Yaşamak Güzel Şey, Aldatmak, Vizontele Tuuba, Regaib Kandili Özel, Hudutsuz Sevda ve Aşka Düşman programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 11 Ocak Perşembe TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey (Yerli Sinema)

Star TV yayın akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı

06:40 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:40 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Regaib Kandili Özel

22:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kara

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor 2024

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Aşka Düşman