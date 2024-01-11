TV'de Kandil: 11 Ocak Perşembe 2023 yayın akışları

TV izleyicileri, her gün ekran başında farklı yapımlarla vakit geçiriyor.
Kanallar arasında gezinenler çoğu zaman arama motorlarında yayın akışlarını sorguluyor.
Bugün, Kara, Yaşamak Güzel Şey, Aldatmak, Vizontele Tuuba, Regaib Kandili Özel, Hudutsuz Sevda ve Aşka Düşman programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 11 Ocak Perşembe TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey (Yerli Sinema)
Star TV yayın akışı
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
TRT 1 yayın akışı
06:40 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:40 Diriliş Ertuğrul
17:40 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Regaib Kandili Özel
22:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kara
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor 2024
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Aşka Düşman