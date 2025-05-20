TV'de Salı: Bugünkü (20 Mayıs 2025) TV yayın akışları...

Resmi tatil sonrası işe dönüş başladı, reytinglerde de yeni bir gün...
Bugün televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.
Diziler, filmler, yarışmalar...
Takip ettiği yayını kaçırmak istemeyenler, "bugün TV'de neler var" sorusuna yanıt arıyor.
20 Mayıs Salı akışı belli oldu: ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV...
İşte bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 İnci Taneleri
Star TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:30 Sahipsizler
NOW TV yayın akışı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Atatürk
23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
01:45 Adım Farah
TRT 1 yayın akışı
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Türk Sineması "Ceviz Ağacı"
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Siyah Kalp
02:30 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim