TV'de Salı: Bugünkü (20 Mayıs 2025) TV yayın akışları...
Haber Merkezi

Resmi tatil sonrası işe dönüş başladı, reytinglerde de yeni bir gün...

Bugün televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.

Diziler, filmler, yarışmalar...

Takip ettiği yayını kaçırmak istemeyenler, "bugün TV'de neler var" sorusuna yanıt arıyor.

20 Mayıs Salı akışı belli oldu: ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV...

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:30 Sahipsizler

NOW TV yayın akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Atatürk

23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

01:45 Adım Farah

TRT 1 yayın akışı

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Türk Sineması "Ceviz Ağacı"

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Siyah Kalp

02:30 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

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Yağmur Uçar
Editor