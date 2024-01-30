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İclal Aydın'ın aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezona devam ediyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.
Bu isimlerden Özgü Kaya, dizide ''Türkan'' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
Sokak pozları
Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile beğeni toplayan Özgü Kaya, sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çekti.
Kırmızı külotlu çorabıyla poz veren Kaya, cesur anlara imza attı.
Ünlü oyuncuyu görenler, "Çok güzelsin", "Ateş atıyorsun", "Yaktın geçtin" yorumlarında bulundu.