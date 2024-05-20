Ünlü akademisyen belgeleri açıkladı! "Sakın TV önünde soyunmayın" Araştırmacı yazar ve akademisyen Ramazan Kurtoğlu, incelediği WikiLeaks belgelerinde televizyonların kapalıyken bile ses ve görüntü alabileceğini iddia etti.

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Mahremiyet, her geçen gün anlamını yitiriyor.

Mahremiyet sınırları ise dünya çapında teknoloji ile birlikte yok oluyor.

Wikileaks, daha önceki sızıntılarında hükümetlerin ve istihbarat ajanslarının çeşitli elektronik cihazları gözetleme amacıyla kullanabileceğini ortaya koymuştu.

Araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, bu belgelerden hareketle televizyonların bile kapalıyken birer gözetleme aracı olabileceğini öne sürdü.

Kurtoğlu, "Evde televizyonunuz kapalıyken bile giyinip soyunmayın. Wikileaks belgelerinde kapalı televizyonlardan çok rahat bir şekilde görüntüler alınabildiği yazılıyor." ifadelerini kullandı.

Bu iddia, her evde bulunan televizyonlar ile ilgili endişe yarattı.

Peki, TV'ler ses ve görüntü kaydedebilir mi? İşte yapay zekanın yanıtı...

Birçok modern televizyonun "akıllı" özelliklere sahip olduğunu ve dahili mikrofonlara veya kameralara sahip olabileceğini belirtmek önemlidir. Bu, sesli komutları algılayabilir veya bir görüntü aracılığıyla video aramaları yapabilirsiniz. Ancak, bu tür özellikler genellikle kullanıcının talebi üzerine etkinleştirilir ve sürekli olarak oda içindeki ses ve görüntüyü kaydetme amacıyla tasarlanmamıştır.

Odada gerçekleşen ses ve görüntüyü kaydetmek istiyorsanız, bunun için genellikle özel cihazlar kullanmanız gerekebilir.

Örneğin, ses kaydı yapmak için bir ses kaydedici veya kamera kullanarak görüntü kaydı yapabilirsiniz. Bu tür cihazlar, genellikle belirli bir alana odaklanmak ve kaliteli ses ve görüntü kaydı yapmak için optimize edilmiştir.