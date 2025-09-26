Ünlü kahve zincirinde skandal: Bardağa öyle bir şey yazdı ki..

Kroger isimli süpermarketin içinde faaliyet gösteren Starbucks şubesinde ilginç bir olay yaşandı.
Autumn Perkins isimli müşteri, sipariş ettiği kahveyi aldıktan sonra bardakta yazılı olan ifadeyi görünce şoke oldu.
Barista tarafından yazıldığı belirlenen mesajda, "Irkçıların en sevdiği içecek" yazıyordu.
Perkins, yaşadığı durumu hemen işletme müdürüne iletti.
Tepkisini dile getiren müşteri, insanların birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.
BARİSTA KOVULDU
Şikayet sonrası işletme yönetimi olayı değerlendirdi ve skandal mesaja imza atan baristanın işine son verildi.
Olay, kısa sürede sosyal medyada da yankı bulurken, kahve zincirinin tavrı tartışma yarattı.