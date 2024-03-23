Ünlü oyuncu boşandığını duyurdu! Boşanma paylaşımı gündem oldu! Ünlü oyuncu Naşit Özcan'ın boşanma paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İşte dikkat çeken o paylaşım...

ensonhaber.com

Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol alan oyuncu Naşit Özcan özel hayatı ile gündeme geldi.

Son olarak Yargı dizisinde başsavcı Ertuğrul karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken Naşit Özcan boşandığını açıkladı.

Ünlü oyuncu boşanma haberini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

Naşit Özcan'ın boşanma paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu. Ünlü oyuncunun paylaşımı herkesi şaşırttı.

Boşandığı eşi ve avukatının yer aldığı bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Naşit Özcan paylaşımına "Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz" notunu düştü.

İşte o kare...