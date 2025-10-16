Uyutuluyordu! Fatih Ürek öldü mü, uyandı mı? Fatih Ürek'in son durumu....

Dün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Fatih Ürek, 20 dakikalık bir kalp masajı ile hayata döndürülebildi.

Fatih Ürek'in doktoru, hastane önünde ünlü şarkıcının son durumunu bildirdi ve beyinle ilgili şüpheleri olduğunu dile getirdi.

Kalbinde bir sorun olmadığı belirlenen Fatih Ürek'in oksijensiz kalması sebebiyle nörolojik açıdan da herhangi bir risk yaşanmaması için 24 saat boyunca yoğun bakımda tutulacağı bildirildi.

Bu kapsamda sevenleri "Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu, uyandı mı" soruları ile durumunu merak ediyor.

İşte, Fatih Ürek hakkında son bilgiler...

16 EKİM 2025 FATİH ÜREK'İN SON DURUMU

Hastaneden gelen ilk açıklamada, Fatih Ürek'in uyutulacağı söylendi.

59 yaşındaki Ürek'in bilincinin açık olduğu, ancak kritik sürecin devam ettiği bildirildi.

Doktorlar, kalp krizinin ardından ilk 48 saatin ikinci bir atak riski açısından en hassas dönem olduğunu belirterek, sanatçının durumu stabil hale gelene kadar gözlem altında tutulacağını ifade etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında acil anjiyoplasti işlemine alınmış, tıkalı koroner damar açılmıştır. Kalple ilgili problemi kalmadı. Kalp masajı çok iyi yapıldıysa hasta hiçbir problem olmadan uyanabilir. Ama bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı noktasında şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız.”