Yağmur Uçar

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, dün akşam 23.bölümü ile ekrana geldi.

Milyonları kilitleyen dizinin son bölümünde Fikriye'nin soruları, Alya ile Cihan'ın arasındaki engelleri gün yüzüne çıkarttı. Bu evliliğin gerçek olmadığını açıklayan Sadakat, Cihan'ın Alya'ya aşık olmasının imkansızlığına vurgu yaptı.

Akabinde ise yeni bölüm heyecanı başladı.

Gelen ilk fragman ise nefesleri kesti.

YENİ FRAGMAN GELDİ

Uzak Şehir 24. bölüm 1. fragmanında;

Annesiyle birlikte Boran'ın katili Halis'in yanına giden Alya, Cihan'a yakalanınca bayılır. Halis, Fikriye'yi Boran'ın yerini söylemesi karşılığında para aldığını Cihan'a söylemekle tehdit eder. Fikriye ise, kızı için her şeyi yapmayı göze almıştır.

Sadakat, abisinin özlemiyle başa çıkmaya çalışan Kaya'yı teselli eder. Diğer yandan Kaya'nın bebeğini taşıdığını itiraf eden Zerrin ise, Demir'den usanmış bir halde kaçmak ister.

Alya ve Cihan minik Cihan'ı korumak için ne yapacaklarını şaşırmışken Cihan, ne pahasına olursa olsun babalık görevini yerine getirebilmek için elinden geleni yapmaya hazırdır...