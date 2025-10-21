Uzak Şehir 35. bölüm 1. fragman: Boran için Cihan ölüyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Dün akşamki bölümde Sadakat'i affeden Alya'nın tek şartı, oğlunun babasını bu halde görmemesi oldu.

Zerrin'i kaçıranlar ile Ecmel'in işbirliği ortaya çıkarken, Boran'ın böbrek yetmezliği ise Alboraların gündemine oturdu.

Donör olarak uyumlu çıkan Cihan, ameliyata girmeyi kabul etti ancak beyin anevrizması yüzünden ölebilir. Bunu öğrenen Alya ise resti çekti.

Yeni bölümde neler olacak derken, 35. bölüm 1. fragman yayınlandı.

Fragmanda, Cihan, ölüm riskine rağmen böbreğini Boran'a vermekte kararlıdır. Alya ise bu riske rağmen her şeyi göze alan Cihan'a çok öfkelidir...